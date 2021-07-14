Официально: «ПСЖ» подписал пятилетний контракт с Доннаруммой (видео)

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма стал игроком «ПСЖ».

Как сообщает твиттер парижского клуба, контракт с 22-летним голкипером рассчитан до 2026 года. Ранее Доннарумма защищал цвета «Милана», воспитанником которого является. Итальянец покинул «россонери» на правах свободного агента.

«Мы с радостью приветствуем Джанлуиджи Доннарумму в «ПСЖ». Мы поздравляем его с завоеванием приза лучшему игроку Евро-2020 и победой на турнире. Я уверен, что его ждет по-парижски теплый прием в нашем клубе – от его партнеров, тренерского штаба и фанатов», – сказал президент французского клуба Нассер Аль-Хелайфи.