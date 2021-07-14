«Аталанта» Миранчука сыграет с «Фиорентиной» Кокорина в третьем туре сезона-2021/2022

Стал известен календарь чемпионата Италии на сезон-2021/2022.
Как сообщает официальный сайт серии А, турнир стартует 22 августа. В чемпионате примут участие 20 команд, в том числе «Аталанта» в составе которой играет российский полузащитник Алексей Миранчук и «Фиорентина» с форвардом Александром Кокориным. Их очные поединки состоятся 2 сентября в третьем туре, а также в 26-м (20 февраля 2022 года).
Чемпион Италии минувшего сезона «Интер» стартовый матч проведет на своем поле против «Дженоа».
Серия А
1-й тур