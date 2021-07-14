«Спартак» разгромил «Рубин» и досрочно стал победителем предсезонного турнира

Московский «Спартак» обыграл «Рубин» в матче второго тура предсезонного турнира «Кубок Матч Премьер».

Встреча на «Открытие Арене» завершилась со счетом 4:0 в пользу подопечных Руя Витории.

В составе красно-белых отличились Виктор Мозес (10-я минута), Александр Соболев (56), Роман Зобнин (58) и Георгий Джикия (63).

Таким образом, «Спартак» стал победителем Кубка перед последним туром, набрав шесть очков в двух матчах. На втором месте «Сочи», на третьем - «Рубин». У обеих команд по три очка. Замыкают таблицу «Химки».

18 июля «Спартак» сыграет с подмосковной командой, днем ранее «Сочи» и «Рубин» встретятся на «Арене Химки».