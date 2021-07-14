В «Рубине» рассказали о предложениях по Кварацхелии со стороны европейских клубов

Спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал интерес к грузинскому полузащитнику команды Хвиче Кварацхелии со стороны ведущих клубов Европы.

«Вся история с ним развернулась раньше, чем раскочегарилось трансферное окно. Это большой игрок, и такие большие переходы случаются в тот момент, когда сходятся все звезды. Им интересуются четыре больших клуба, даже три с половиной. Все остальное еще консультации, — сказал представитель клуба в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее гендиректор »Рубин» Рустем Сайманов заявлял, что клуб пока не получал предложений по Кварацхелии.

В минувшем сезоне грузин провел 23 матча, в которых забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.