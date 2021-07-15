Мексика разгромила Гватемалу в Золотом Кубке КОНКАКАФ

Во втором раунде группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ Мексика обыграла Гватемалу со счетом 3:0.

В составе победителей Рохелио Фунес Мори открыл счет на 29-й минуте. На 55-й минуте нападающий удвоил преимущество мексиканцев, а на 79-й минуте Орбелин Пинеда установил окончательный счет - 3:0.

После двух матчей Мексика с 4 очками занимает второе место в группе А, Гватемала имеет 0 очков после двух встреч и четвертое место в квартете. В последнем туре мексиканцы сыграли вничью со сборной Тринидада и Тобаго (0:0), а Гватемала уступила Сальвадору (0:2).

В третьем и заключительном туре группового этапа 19 июля сборная Мексики сыграет с Сальвадором, а сборная Гватемалы встретится с Тринидадом и Тобаго.