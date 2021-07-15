Доннарума выбрал себе игровой номер

Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма, перебравшийся в «Пари Сен-Жермен», определился с номером, под которым он будет играть в составе парижан.

Как сообщает Get French Football News, вратарь будет под номером 50. В прошлом сезоне этот номер принадлежал другому итальянскому голкиперу ПСЖ - 18-летнему Денису Франки.

О подписании Доннаруммы было объявлено 14 июля. Итальянский голкипер подписал пятилетний контракт до 30 июня 2026 года. В конце июня контракт футболиста с «Миланом» истек. Раньше футболистом интересовались «Барселона», «Ювентус», «Рома», «Челси» и «Тоттенхэм».