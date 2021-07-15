Источник: Сауль и Гризманн согласились на обмен между клубами

Каталонская «Барселона» и «Атлетико Мадрид» продолжают прорабатывать детали возможного обмена звездными игроками, в котором 26-летний испанский полузащитник Сауль Нигуэс может присоединиться к команде сине-гранатовых, а французский нападающий Антуан Гризманн готов пойти в другое направление. Об этом сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Как отмечает источник, оба игрока уже дали согласие на переход. В настоящий момент «Барселона» и «Атлетико» ведут переговоры о возможных выплатах. «Барса» рассчитывает, что они смогут получить за Гризманна более значительную сумму денег.

В случае провала сделки с «Барселоной», два клуба из Англии - «Челси» и «Ливерпуль» - готовы присоединиться к борьбе за игрока.

В прошлом сезоне 30-летний Гризманн провел за «Барселону» 51 встречу на всех соревнованиях, забив 20 мячей и 13 результативных передач. 26-летний Саул забил два гола и одну передачу в 41 матче за «Атлетико».