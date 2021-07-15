Валерий Газзаев: Как бы отставка Черчесова не оказалась поспешной

Знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России, ныне глава комитета по делам национальностей Госдумы РФ Валерий Газзаев в интервью «СЭ» дал оценку РФС решением расстаться со Станиславом Черчесовым.

«Пару недель назад я уже сказал в интервью: на мой взгляд, нынешнему тренерскому составу нужно было дать возможность продолжить свою деятельность. Более того, уже идет отборочный раунд ЧМ-2022, и ситуация в группе вполне рабочая. Сейчас все выглядит так, будто отставка произошла на эмоциях. А теперь посмотрим, кого номинировали и как этот специалист справится в отборочных матчах чемпионата мира. Как будто отставка не была поспешной..»

Черчесов тренировал сборную России с 2016 по 2021 год. На Евро-2020 сборная под его руководством не смогла выйти в плей-офф турнира, заняв последнее место в группе B.