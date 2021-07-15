Серхио Рамос: Я хочу, чтобы Мбаппе остался и в команде играли лучшие игроки

Новичок «ПСЖ» Серхио Рамос надеется, что нападающий Киллиан Мбаппе останется в команде.

«Советую ему остаться в «ПСЖ». Не я должен решать будущее Киллиана, но я хочу, чтобы он остался. Нам нужны лучшие игроки, и Киллиан один из них, как и Неймар. Все мы трое можем достичь поистине чудесных вещей. Очевидно, я бы не сказал этого, если бы играл за «Реал Мадрид». Но теперь я думаю о своей команде, и моя команда - «ПСЖ». Я хочу видеть лучших игроков в составе», - передает слова Рамоса «СЭ» со ссылкой на L'Equipe.

Напомним, ранее СМИ сообщали об интересе «Реала» к Мбаппе. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 160 миллионов евро.