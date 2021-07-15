Аякс представил комплект ретроформы на следующий сезон (фото)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от AFC Ajax (@afcajax)

«Аякс» продемонстрировал новый комплект домашней формы, в котором они будут соревноваться на протяжении всего сезона 2021/2022.

Особенностью новой формы клуба станет возвращение классической клубной эмблемы, в которой отсутствуют звезды для чемпионских титулов. Этот жест - дань уважения тем болельщикам, которые пропустили матчи прошлого сезона из-за пандемии коронавируса. Из-за ограничений болельщики сделали баннер с этой эмблемой и разместили его на трибунах.

Цвет фигуры также изменится, а вертикальная полоса станет узкой. Эмблема окажется ровно на границе красной и белой полос. В матчах чемпионата Голландии на футболках будут отсутствовать фамилии, чтобы подчеркнуть ретро-стиль формы. Правда, на европейских соревнованиях придется ставить имена, чтобы соответствовать регламенту соревнований.