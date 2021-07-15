РФС рассматривает Курбана Бердыева для назначения в сборную

Кандидатура бывшего главного тренера казанского «Рубина» Курбана Бердыева рассматривается Российским футбольным союзом (РФС) в качестве тренера национальной сборной, сообщает «СЭ».

Контракт с Бердыевым планируется заключить до окончания чемпионата мира - 2022 года. Дальнейшее сотрудничество будет обсуждаться после турнира.

Заработная плата нанятого специалиста будет значительно меньше, чем у предыдущего тренера Станислава Черчесова. Более того, в случае удачной квалификации на чемпионат мира Бердыев получит солидный бонус.

Если выбор РФС будет сделан в пользу иностранца, то с большой долей вероятности в штаб команды войдет отечественный специалист, которым может стать Михаил Галактионов.

В квалификации чемпионата Европы - 2020 россияне заняли второе место. На самом Евро-2020 команда Черчесова не смогла выйти из группы, обосновавшись на последней строчке группы B. 8 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о расторжении контракта со специалистом.