Сергей Чепчугов возобновил карьеру в «Енисее»

Вратарь Сергей Чепчугов вернулся в «Енисей», сообщает портал «Сибновости». Скорее всего, 36-летний голкипер будет заявлен за молодежную команду.

Чепчугов выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год. В составе московского клуба вратарь является чемпионом (сезон 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016) и обладателем Кубка России (сезон 2010/2011, 2012/2013). Чепчугов - выпускник Красноярского Металлурга (бывшего Енисея). Вратарь вернулся в клуб после ухода из ЦСКА летом 2017 года, но решил приостановить карьеру в феврале 2018 года.

В стартовом раунде Национальной футбольной лиги на сезон 2021/2022 «Енисей» встретился на выезде с «Велесом». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. В следующем матче красноярский клуб дома сыграет с «Кубанью».