ФК «Оренбург» прошел вакцинацию от коронавируса

Футболисты и тренеры основного состава «Оренбурга» прошли первый этап вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба клуба. Ранее были вакцинированы футболисты и тренеры второй команды.

Напомним, ранее заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка рассказал, как ограничения по коронавирусу, введенные с 1 августа, повлияют на команды. Напомним, клубы РПЛ «Краснодар» и «Сочи» базируются в южном регионе. Коробка сообщил, что командам, приезжающим на матчи с «Сочи» и «Краснодаром», необходимо будет пройти вакцинацию.

В матче 1-го тура Национальной футбольной лиги «Оренбург» обыграл «Волгарь». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счетом 4:0.