Депутат Госдумы предложил изменить систему для формирования состава сборной

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал изучить возможность формирования нового состава национальной команды на основе отбора кандидатов по всей стране из непрофессиональных команд и лиг. Копия обращения на имя министра спорта Олега Матыцина находится в распоряжении RT.

Депутат отметил, что с завершением чемпионата Европы среди российских болельщиков наблюдается «стойкое разочарование игрой», которую продемонстрировала сборная России.

По его словам, многие согласны с тезисом о том, что алгоритм отбора игроков в сборную и система их подготовки не соответствуют спортивному потенциалу страны.

«В этой связи прошу изучить возможность формирования нового состава национальной команды на основе отбора кандидатов по всей стране из непрофессиональных команд и лиг. Не исключено, что будет целесообразно провести всероссийский отбор игроков путем проведения отдельного чемпионата. Набрав новую команду талантов, мы сможем подготовить сильную сборную к следующему чемпионату Европы и занять заслуженное первое место», - говорится в обращении.

8 июля Российский футбольный союз объявил о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым, который тренировал национальную команду с 2016 по 2021 год.