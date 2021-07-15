Футболисты ЦСКА в полном составе отказались от вакцинации от коронавируса. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к руководству армейского клуба.

«Во время сбора игроков команды попросили сделать вакцинацию, но команда приняла коллективное решение отказаться от этого, о чем было сообщено руководству клуба. Сейчас вакцинируются только рабочие в коллективе », - рассказал источник на Чемпионате.

Напомним, ЦСКА набрал 50 очков, занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги по итогам сезона 2020/2021 и впервые за 20 лет не пробился в еврокубки. Напомним, по постановлению губернатора Краснодарского края все гости края, базирующиеся в отелях и гостиницах, обязаны пройти вакцинацию или предоставить ПЦР-тест. Ближайший матч в Краснодарском крае у ЦСКА состоится в конце ноября против «Сочи».