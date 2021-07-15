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«Манчестер Юнайтед» представил ретро-форму на следующий сезон (фото)
15 июля 12:19
автор: Александр Бойченко
автор фото: Официальный сайт "Манчестер Юнайтед".

«Манчестер Юнайтед» представил ретро-форму на следующий сезон (фото)

Игровая форма пропитана 1960-ми годами.

«Манчестер Юнайтед» разместил на своем официальном сайте фотографии новой домашней формы, которую команда будет носить в сезоне 2021/2022.

Наряд выполнен в традиционных для клуба красно-белых тонах и выполнен в стиле ретро. Ее вдохновляют 1960-е годы. Воротник, манжеты и белые шорты, на футболке едва заметны вертикальные полосы. Технический спонсор Red Devils - немецкая фирма Adidas.

В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» занял второе место в турнирной таблице Премьер-лиги после «Манчестер Сити».

источник: ФК «Манчестер Юнайтед»
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