«Манчестер Юнайтед» представил ретро-форму на следующий сезон (фото)

«Манчестер Юнайтед» разместил на своем официальном сайте фотографии новой домашней формы, которую команда будет носить в сезоне 2021/2022.

Наряд выполнен в традиционных для клуба красно-белых тонах и выполнен в стиле ретро. Ее вдохновляют 1960-е годы. Воротник, манжеты и белые шорты, на футболке едва заметны вертикальные полосы. Технический спонсор Red Devils - немецкая фирма Adidas.

В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» занял второе место в турнирной таблице Премьер-лиги после «Манчестер Сити».