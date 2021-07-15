ЦСКА опроверг информацию об отказе вакцинироваться от коронавируса

Директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов в беседе с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что игроки армейского клуба отказались от вакцинации перед началом сезона РПЛ.

«Информация об отказе от вакцинации футболистов ЦСКА - полная чушь. Коллективного решения не было. У 85 процентов наших игроков высокий уровень антител, что на данный момент является медотводом. Мы внимательно следим за развитием событий», - сказал Аксенов «СЭ».

Напомним, новый сезон в РПЛ стартует 23 июля.