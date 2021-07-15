Дюков подтвердил информацию от отказе получения неустойки Черчесовым

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков подтвердил информацию о том, что бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался от выплаты неустойки при отставке
«Черчесов отказался от денег. Подтверждаю», - передает корреспондент Чемпионата.
Станислав Черчесов руководил сборной с 2016 года. За 5 лет работы в национальной команде Черчесов смог добиться выхода в 1/4 финала Чемпионата мира в России, где Россия уступила Хорватии в серии пенальти. На Евро-2020 сборная не смогла выйти из группы, заняв четвертое место.
источник: Чемпионат.com