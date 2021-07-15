Дюков подтвердил информацию от отказе получения неустойки Черчесовым

«О Бердыеве вспомнили, потому что никто больше эту сборную брать не хочет». Червиченко — о вероятном преемнике Черчесова

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» мнением о возможном назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера сборной России.