Александр Дюков: Мы за то, чтобы допускать на матчи максимальное количество зрителей

В ходе брифинга президент Российского футбольного союза Александр Дюков затронул вопрос посещаемости российских стадионов во время пандемии коронавируса.
«Мы за обеспечение максимальной посещаемости и загруженности трибун. Принимая во внимание риски, мы поддерживаем инициативу клубов принимать болельщиков с антителами, вакцинированных граждан и имеющих QR-код. Но окончательное решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время. Идет обсуждение с Роспотребнадзором, у меня будет встреча с руководителем организации Анной Поповой», - передает корреспондент Sport24 Дюков.
источник: Sport24.ru