17 июля в Краснодаре открывается новый футбольный стадион. Арена построена предпринимателем Сергеем Галицким для ФК «Краснодар» и академии клуба.

Сегодня пресс-служба быков сообщила, что первый матч на стадионе состоится в следующую субботу. Вторая команда «горожан» примет «Аланию» из Владикавказа в рамках ФНЛ. Билеты уже в продаже. Стоимость их варьируется от 100 до 500 рублей.

Напомним, осенью прошлого года стало известно, что известный бизнесмен и меценат Сергей Галицкий строит в Краснодаре стадион на улице Владислава Посадского. Стадион будет вмещать примерно 10000 зрителей.