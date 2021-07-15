Голкипер «Уфы» Чернов станет игроком датского «Вайле»

Вратарь «Уфы» Алексей Чернов переедет в датский «Вайле». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Чернов подпишет двухлетний контракт с датским клубом.

23-летний голкипер выступал за «Калугу» и молодежную команду «Уфы». В прошлом сезоне вратарь сыграл два матча за основной состав (в Российской Премьер-лиге и в Кубке России). Он пропустил три мяча и однажды оставил свои ворота нетронутыми. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную цену футболиста в 300 тысяч евро.

По итогам сезона 2020/2021 «Уфа» набрала 25 очков и заняла 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, сумев вырваться из вылета в Национальную футбольную лигу.