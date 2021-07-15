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15 июля 14:20
автор: Александр Бойченко

Роббен повторно объявил о завершении карьеры

В прошлом сезоне футболист выступал за «Гронинген».

Голландский футболист Арьен Роббен объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом он написал в своем Instagram.

Ранее игрок объявил о своем уходе из спорта в 2019 году, но возобновил карьеру в июне 2020 года, вернувшись в свой первый профессиональный клуб, «Гронинген», где играл в чемпионате Нидерландов.

«Дорогие друзья, я принял решение завершить свою футбольную карьеру. Это был очень трудный выбор. Я хочу поблагодарить всех за эмоциональную поддержку», - написал Роббен.

Роббену 37 лет, он сыграл семь матчей в сезоне 2020/21, в которых отдал две голевые передачи. Полузащитник играл за голландские «Гронинген» (2000–2002) и» ПСВ» (2002–2004), английский «Челси» (2004–2007), испанский «Реал» (2007–2009), немецкую «Баварию». (2009-2019). Он чемпион Нидерландов, двукратный чемпион Англии, чемпион Испании, восьмикратный чемпион Германии, победитель Лиги чемпионов (2013), обладатель Суперкубка УЕФА (2013), победитель клубного чемпионата мира (2013). В составе сборной Нидерландов стал бронзовым призером чемпионата Европы (2004 г.), а также серебряным (2010 г.) и бронзовым (2014 г.) призером чемпионатов мира.

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Публикация от Arjen Robben (@arjenrobben)

источник: Instagram
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