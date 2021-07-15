В РФС рассказали о финансовом состоянии «Нижнего Новгорода»

Денис Рогачев, заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС), рассказал о финансовой ситуации в Нижнем Новгороде.

«Когда выдается лицензия, учитывается предыдущий финансовый год и первый квартал. Далее идут два пункта проверки финансового состояния клуба: 30 июня и 30 сентября. Соответственно, в ближайшее время мы получим документы на «Нижний Новгород». На момент выдачи лицензии просроченной задолженности не было. Сейчас в палату для урегулирования споров нет ни одной претензии со стороны футболистов или тренеров», - цитирует Рогачева «Чемпионат».

«Нижний Новгород» занял третье место в Национальной футбольной лиге по итогам прошлого сезона и получил право выступать в Российской Премьер-лиге. В последнее время в прессе появилась информация о финансовых проблемах клуба.