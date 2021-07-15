«Бавария» заинтересовалась возможностью приобретения Федерико Кьеза

ФК «Бавария Мюнхен» проявляет интерес к форварду «Ювентуса» Федерико Кьезе. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на журналиста Николо Скира.

По словам источника, мюнхенский клуб уже связался с агентом нападающего. Однако руководство «Юве» ни при каких обстоятельствах не желает продавать полузащитника.

23-летний нападающий стал одним из самых ярких футболистов сборной Италии на прошедшем Евро-2020. Кьеза сыграл семь матчей, забив два гола, а итальянцы стали чемпионами Европы.

В последнем сезоне итальянской серии А с «Ювентусом» Кьеза провел 33 матча, забив девять мячей и отдав девять результативных передач.