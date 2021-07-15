Дмитрий Кузнецов: После вакцины люди начали умирать в три раза чаще. Я за игроков

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал информацию «Чемпионата» о том, что армейцы в полном составе отказались от вакцинации от коронавируса.

«Если вы здоровы и не болели, то делать прививки нет смысла. Тестирование вакцины занимает очень много времени. Этому нельзя научиться за такое короткое время. Я уверен, что будут побочные эффекты. Я бы не сделал эти снимки так быстро. Я выступаю за позицию игроков ЦСКА.

После вакцинации заболело еще больше людей, а смертность выросла втрое. После вакцинации люди заражаются и умирают. Я не вижу ничего хорошего в вакцине.

Раньше говорили, что нужно делать прививку, чтобы не заболеть, а теперь - чтобы болезнь прошла легче. Они верят себе?

Атлет, прошедший вакцинацию, выбывает из тренировочного процесса на 10-12 дней. Зачем? Обеспечивает ли это безопасность? Нет.»