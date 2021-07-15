«Кайрат» поднялся на 50 позиций в рейтинге УЕФА после выхода во второй раунд отбора ЛЧ

УЕФА представил обновленный рейтинг клубов после первого отборочного раунда Лиги чемпионов-2021/22.

Сразу три команды из Казахстана улучшили свои позиции. «Кайрат» после выхода во второй раунд отбора ЛЧ поднялся на 50 мест до 139-й строчки. Клуб из Алматы был сильнее в двухматчевым противостоянии с израильским «Маккаби» из Хайфы (3-1)

Как сообщает «Метарейтинг Казахстан», «Астана» поднялась на 63-е место, а «Тобол» на 256-е.

Рейтинг УЕФА среди клубов.

1. (1) «Бавария» (Мюнхен, Германия) — 116,000;