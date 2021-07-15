«Кайрат» поднялся на 50 позиций в рейтинге УЕФА после выхода во второй раунд отбора ЛЧ

УЕФА представил обновленный рейтинг клубов после первого отборочного раунда Лиги чемпионов-2021/22.
Сразу три команды из Казахстана улучшили свои позиции. «Кайрат» после выхода во второй раунд отбора ЛЧ поднялся на 50 мест до 139-й строчки. Клуб из Алматы был сильнее в двухматчевым противостоянии с израильским «Маккаби» из Хайфы (3-1)
Как сообщает «Метарейтинг Казахстан», «Астана» поднялась на 63-е место, а «Тобол» на 256-е.
Рейтинг УЕФА среди клубов.
1. (1) «Бавария» (Мюнхен, Германия) — 116,000;
2. (3) «Манчестер Сити» (Манчестер, Англия) — 111,000;
3. (9) «Ливерпуль» (Ливерпуль, Англия) — 105,000;
4. (4) «Барселона» (Барселона, Испания) — 103,000;
5. (11) «Челси» (Лондон, Англия) — 102,000;
6. (2) «Реал» (Мадрид, Испания) — 98,000;
7. (8) ПСЖ (Париж, Франция) — 97,000;
8. (7) «Манчестер Юнайтед» (Манчестер, Англия) — 91,000;
9. (5) «Ювентус» (Турин, Италия) — 91,000;
10. (6) «Атлетико» (Мадрид, Испания) — 90,000;
63. (64) «Астана» — 20,000;
139. (189). «Кайрат» — 7,500;
256 (310). «Тобол» — 4,000;
332. (309). «Ордабасы» — 2,750;
334. «Шахтер» — 1,500;
335. (311). «Кайсар» — 1,500;
336. (312). «Иртыш» — 1,500...
Добавим, что втором раунде «Кайрат» сыграет с сербской «Црвеной Звездой». Первый матч пройдет 21 июля в Казахстане.