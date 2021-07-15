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15 июля 17:05
автор: Александр Поволоцкий

«Кайрат» поднялся на 50 позиций в рейтинге УЕФА после выхода во второй раунд отбора ЛЧ

21 июля команда из Алматы начнет борьбу за выход в третий раунд.

УЕФА представил обновленный рейтинг клубов после первого отборочного раунда Лиги чемпионов-2021/22.

Сразу три команды из Казахстана улучшили свои позиции. «Кайрат» после выхода во второй раунд отбора ЛЧ поднялся на 50 мест до 139-й строчки. Клуб из Алматы был сильнее в двухматчевым противостоянии с израильским «Маккаби» из Хайфы (3-1)

Как сообщает «Метарейтинг Казахстан», «Астана» поднялась на 63-е место, а «Тобол» на 256-е.

Рейтинг УЕФА среди клубов.

1. (1) «Бавария» (Мюнхен, Германия) — 116,000;

2. (3) «Манчестер Сити» (Манчестер, Англия) — 111,000;

3. (9) «Ливерпуль» (Ливерпуль, Англия) — 105,000;

4. (4) «Барселона» (Барселона, Испания) — 103,000;

5. (11) «Челси» (Лондон, Англия) — 102,000;

6. (2) «Реал» (Мадрид, Испания) — 98,000;

7. (8) ПСЖ (Париж, Франция) — 97,000;

8. (7) «Манчестер Юнайтед» (Манчестер, Англия) — 91,000;

9. (5) «Ювентус» (Турин, Италия) — 91,000;

10. (6) «Атлетико» (Мадрид, Испания) — 90,000;

63. (64) «Астана» — 20,000;

139. (189). «Кайрат» — 7,500;

256 (310). «Тобол» — 4,000;

332. (309). «Ордабасы» — 2,750;

334. «Шахтер» — 1,500;

335. (311). «Кайсар» — 1,500;

336. (312). «Иртыш» — 1,500...

Добавим, что втором раунде «Кайрат» сыграет с сербской «Црвеной Звездой». Первый матч пройдет 21 июля в Казахстане.

источник: «Метарейтинг Казахстан»
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