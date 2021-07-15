Двенадцать футболистов «Урала» отказались от вакцинации против коронавируса

Президент «Урала» Григорий Иванов после сообщения о массовом отказе игроков московского ЦСКА проходить вакцинацию от коронавируса заявил, что такие футболисты есть и в его команде.

«У нас вакцинация проводится на добровольной основе: десять футболистов привились, 12 отказались. У каждого человека есть право выбора, мы не можем никого заставлять. И я не считаю, что я в праве комментировать решение футболистов ЦСКА. Это их выбор, его надо уважать, они идут на риски и все прекрасно понимают», — приводит «RT на русском» слова главы екатеринбургского клуба.

Иванов добавил, что пока не идет речи о том, что непривитые футболисты могут быть не допущены до игр.

Напомним, что «Урал» в минувшем сезоне занял 12 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка.