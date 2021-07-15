Вратарь «Спартака» Селихов выбыл на три месяца из-за перелома

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов получил травму в игре предсезонного турнира Кубок Париматч Премьер против казанского «Рубина» (4:0).
Как сообщает официальный сайт красно-белых, врачи диагностировали у 27-летнего футболиста сложный перелом пальца руки. Отмечается, что Селихов пропустит из-за повреждения три месяца. Вратарю потребуется оперативное вмешательство и реабилитация.
Добавим, что в минувшем сезоне Селихов провел один матч за «Спартак», а также сыграл десять встреч за дубль красно-белых в Футбольной национальной лиге.
источник: ФК «Спартак»