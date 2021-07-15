Определен список арбитров на первую половину сезона РПЛ

Российский футбольный союз утвердил список арбитров на первую половину нового сезона РПЛ.
По информации официального сайта РФС, к работе будут допущены 19 судей.
В список попали: Алексей Амелин, Артём Любимов, Алексей Сухой, Артём Чистяков, Владислав Безбородов, Василий Казарцев, Кирилл Левников, Иван Сиденков, Сергей Иванов, Сергей Карасёв, Алексей Матюнин, Антон Фролов, Павел Шадыханов, Евгений Кукуляк, Павел Кукуян, Виталий Мешков, Игорь Панин, Владимир Москалев и Ян Бобровский.
Добавим, что за последний год из числа арбитров РПЛ по разным причинам исключили восемь судей.
Новый сезон чемпионата России стартует 23 июля.