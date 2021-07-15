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15 июля 19:41
автор: Александр Поволоцкий

Юрий Семин: Бердыев заслуживает, чтобы ему дали возможность возглавить сборную России

Специалист не работает с июня 2019 года.

Бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Семин считает кандидатуру Курбана Бердыева оптимальной на пост главного тренера сборной России.

«Только что Луи ван Гала назначили тренером сборной Нидерландов, поэтому возраст Курбана Бердыева не играет роли. Здесь главное качество и профессионализм специалиста. Бердыев заслуживает, чтобы ему дали возможность возглавить сборную России. Будет справедливо, что именно он станет главным тренером нашей сборной, а не иностранец. Это очень хорошая кандидатура, при нем сборная прибавит», — цитирует специалиста Sport24.

Добавим, что последним местом работы Бердыева был казанский «Рубин». В сезоне 2018/2019 команда заняла 11-е место в РПЛ.

источник: Sport24.ru
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