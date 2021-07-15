Джикия - о лимите на легионеров в РПЛ: Раньше приезжали более качественные игроки

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказался относительно изменения лимита в чемпионате России.

«Больше вопрос не по лимиту, а какие футболисты будут приезжать. Раньше приезжали более качественные. Сейчас другая эпоха, меняется время, меняется чемпионат. Решаю точно не я. Есть люди, которые этим занимаются, они разрабатывают новые схемы развития. Посмотрим, что будет», - цитирует футболиста сборной России «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в РПЛ действует лимит на легионеров в формате «8+17» в заявке на матч.