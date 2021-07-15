Серия А запретит командам играть в форме зеленого цвета

Клубы итальянской серии A не смогут играть в футболках, в которых зеленый цвет является преобладающим.

По информации Football Italia, изменение внесено в регламент чемпионата и вступит в силу с сезона-2022/23. Решение было принято в связи с пожеланиями ТВ-компаний. Во время трансляций игроки в зеленой форме будут сливаться с цветом футбольного поля.

Добавим, что в минувшем у «Сассуоло» основная форма состояла из зеленых и черных полос. Запасной комплект «Лацио» был полностью зеленого цвета.