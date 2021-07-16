Агент Барриоса: «Зените» - крепкая команда, самая мощная по финансам за пределами топ-чемпионатов

Футбольный агент Луис Поссо, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, рассказал о перспективах своего клиента заиграть в ведущих чемпионатах Европы.

«Барриос хорошо выступил на Кубке Америки и заслуживает всего самого наилучшего. Переход в другой клуб возможен, но это будет сделать непросто. В топ-лигах есть всего 12 клубов, которые могли бы позволить себе его трансфер и зарплату.

Давайте не забывать, что он играет в «Зените» - в крепкой команде, возможно, самой мощной за пределами топ-чемпионатов в финансовом плане. «Зенит» по этому показателю явно превосходит многие английские, итальянские испанские и немецкие клубы», - приводит слова Поссо Gol Сaracol.

Напомним, что Барриос вместе со сборной Колумбии завоевал бронзовые медали Кубка Америки, победив в матче за третье место Перу со счетом 3:2.

Вильмар перешел в»Зенит» из «Бока Хуниорс» в январе 2019 года за 15 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 82 матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу. В составе сине-бело-голубых полузащитник трижды побеждал в чемпионате России, а также стал обладателем Кубка и Суперкубка страны.