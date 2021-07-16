Источник: «Милан» договорился с «Реалом» о переходе Браима Диаса

Полузащитник Браим Диас покинет «Реал» и продолжит карьеру в «Милане». Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своем «твиттере».

По информации источника, клубы согласовали переход футболиста. В «Милане» Диас будет выступать на правах аренды до 2023 года. «Россонери» заплатят за трансфер три миллиона евро.

Помимо этого у миланской команды будет право выкупа за 22 млн евро. В то же время «сливочные» смогут приобрести обратно Браима за 27 млн.

Напомним, что Диас в минувшем сезоне играл за «Милан» на правах аренды. Хавбек в составе миланцев провел 39 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.