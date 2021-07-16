«Локомотив» близок к подписанию контракта с защитником «Байера» Едваем

Защитник «Байера» Тин Едвай близок к переходу в московский «Локомотив». Об этом сообщает Eurostavka.

По информации источника, железнодорожники достигли договоренности с 25-летним хорватом об условиях личного контракта и подписали с ним предварительное соглашение.

Отмечается, что теперь переговоры продолжит главный по спорту и развитию в «Локомотиве» - Ральф Рангник. Немец должен договориться с «Байером» о трансфере Едвая за приемлемые деньги. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет три миллиона евро.

В прошлом сезоне Едвай провел за Байер восемь матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Соглашение футболиста с леверкузенским клубом рассчитано до лета 2023 года.