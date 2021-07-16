Сборная США разгромила Мартинику на Золотом Кубке КОНКАКАФ

В матче группового этапа Золотого Кубка КОНКАКАФ сборная США не оставила шансов команде Мартиники (6:1).

В составе американцев дубль оформил Дэрил Дайк. Также по одному голу забили Майлз Робинсон, Гьяси Зардес и Николас Джоаккини, а еще один мяч игрок соперника Самуэль Камил отправил в собственные ворота.

В другом матче группы В Канада разгромила Гаити - 4:1. Двумя мячами отличился Кайл Ларин, еще по разу по отметились Стефен Эустакиу и Дэвид Хойлетт.

Таким образом, звездно-полосатые и канадцы набрали по шесть очков и гарантировали себе выход в плей-офф турнира.