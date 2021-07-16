Сергей Карасев: Кьеллини и Бонуччи давно в сборной Италии, знают меня по имени

Российский арбитр Сергей Карасев, обслуживавший матчи прошедшего чемпионата Европы-2020, рассказал о работе на матче победителей турнира - сборной Италии.

«Работа на матчах сборной Италии? Я часто с ними встречался и до Евро. Кьеллини и Бонуччи давно в сборной, знают меня по имени, перед игрой обменялись со мной парой фраз, я на итальянском им сказал что-то вроде tranquillo, то есть «спокойно». Всегда важно найти контакт именно с лидерами. Когда они доверяют арбитру перед выходом на поле - это прекрасно», - приводит слова Карасева «Чемпионат».

Напомним, Карасев главным арбитром отработал на четырех матчах Евро-2020, а в качестве резервного судьи обслуживал встречи 1/8 и 1/2 финала.