Карасев рассказал об эпизоде с удалением де Лигта в матче Нидерланды - Чехия

Российский судья Сергей Карасев, обслуживавший матч стадии 1/8 чемпионата Европы-2020 между сборными Нидерландов и Чехии (0:2), рассказал, как принималось решение об удалении защитника «оранжевых» Маттейса де Лигта.

«Наверное, самый сложный момент для меня на Евро. Он сложный с точки зрения быстрой оценки во время игры. Сначала я показал игроку желтую карточку, но потом меня пригласили пересмотреть момент.

Почему сразу не удалил де Лигта? Здесь все решили доли секунды. Момент было невозможно предугадать: мяч находился под контролем защитника. Вдруг игрок падает. Мне как судье в данной ситуации необходимо изменить позицию на поле», - приводит слова Карасева «Чемпионат».

Напомним, Карасев главным арбитром отработал на четырех матчах Евро-2020, а в качестве резервного судьи обслуживал встречи 1/8 и 1/2 финала.