«Арсенал» заинтересован в приобретении нападающего «Челси» Абрахама

Форвард лондонского «Челси» Тэмми Абрахам может летом перейти в «Арсенал». Об этом сообщает The Telegraph.
Ранее сообщалось, что игрок не сработался с новым тренером клуба Томасом Тухелем. Футболист был недоволен количеством игрового времени.
Напомним, что Абрахам является воспитанником «Челси». В прошедшем сезоне Тэмми сыграл в 32 матчах во всех турнирах, забил 12 голов и сделал шесть результативных передач. Действующее соглашение нападающего рассчитано до лета 2023 года.
источник: The Telegraph