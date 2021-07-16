«Арсенал» заинтересован в приобретении нападающего «Челси» Абрахама

«Кто такой этот сопляк Фархад Гаеми?!» Эксклюзив Владимира Алекно, который выигрывал олимпийское золото с Россией, а в Токио-2020 повезет Иран

Волейбольный турнир стартующей скоро Олимпиады в Токио наверняка вызовет огромный интерес среди российских болельщиков. В том числе благодаря Владимиру Алекно - тренеру, который добыл России ее единственное волейбольное олимпийское золото, а теперь работает в другой национальной команде.