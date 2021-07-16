Нападающий «Динамо» Н’Жи мог перейти в «Спартак» и ЦСКА

Форвард московского «Динамо» Клинтон Н»Жи признался, что в его покупке были заинтересованы и другие российские клубы.

«Про «Краснодар» не слышал, а «Спартак» и ЦСКА ко мне обращались. Лично я переговоров не вел - агент рассказывал об их интересе. Но тогда мне было неинтересно переезжать в Москву. «Динамо» - другое дело: их вариант был самым убедительным. Теперь-то я знаю, как важно для «Динамо» противостояние со «Спартаком». Каждый раз я мотивирован на дерби и жду ближайшего противостояния», - приводит слова Н»Жи Sport24.

Напомним, что француз перешел в «Динамо» из «Марселя» летом 2019 года за шесть миллионов евро. С тех пор он провел за московский клуб 44 матча, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Бело-голубые в прошлом сезоне финишировали на седьмом месте в чемпионате России.

Действующее соглашение футболиста рассчитано до 2023-го. Рыночная стоимость Клинтона оценивается в 1,8 миллиона евро.