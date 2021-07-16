«Краснодар» представил домашнюю и гостевую форму на новый сезон

«Домашний комплект символизирует гордость, храбрость и амбиции. Дизайн переосмысливает ромбовидный узор клубного герба и формирует уникальную графику на передней части игровой футболки. Композицию дополняют логотип Puma, герб клуба и номер игрока», - сообщается на официальном сайте «Краснодара».

«В академии „Краснодара“ воспитываются яркие футбольные таланты. Академия руководствуется видением, которое может изменить будущее футбола в России: основной состав, состоящий из собственных воспитанников. Именно этой идеей вдохновлен выездной комплект. Дизайн составляют ярко-бирюзовые цвета, представленные в академии, расположенной по соседству со стадионом ФК „Краснодар“. Индивидуальный узор, взятый с герба клуба, завершает яркий и молодой дизайн, который создан с целью вдохновить новое поколение восходящих звезд», - говорится в описании.

Напомним, что в первом туре нового сезона чемпионата России «Краснодар» сыграет на выезде с «Урало». Встреча состоится 25 июля и начнется в 17:30 по московскому времени.