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16 июля 11:53

«Краснодар» представил домашнюю и гостевую форму на новый сезон

Первый тур в чемпионате России начнется 23 июля.

ФК «Краснодар» совместно с техническим спонсором клуба Puma представили домашнюю и гостевую экипировку команды на сезон-2021/22.

«Домашний комплект символизирует гордость, храбрость и амбиции. Дизайн переосмысливает ромбовидный узор клубного герба и формирует уникальную графику на передней части игровой футболки. Композицию дополняют логотип Puma, герб клуба и номер игрока», - сообщается на официальном сайте «Краснодара».

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Публикация от FC Krasnodar / ФК Краснодар (@fckrasnodar)

Выездная форма «Краснодара» выполнена в ярко-бирюзовом цвете и ее дизайн вдохновлен академией клуба.

«В академии „Краснодара“ воспитываются яркие футбольные таланты. Академия руководствуется видением, которое может изменить будущее футбола в России: основной состав, состоящий из собственных воспитанников. Именно этой идеей вдохновлен выездной комплект. Дизайн составляют ярко-бирюзовые цвета, представленные в академии, расположенной по соседству со стадионом ФК „Краснодар“. Индивидуальный узор, взятый с герба клуба, завершает яркий и молодой дизайн, который создан с целью вдохновить новое поколение восходящих звезд», - говорится в описании.

Напомним, что в первом туре нового сезона чемпионата России «Краснодар» сыграет на выезде с «Урало». Встреча состоится 25 июля и начнется в 17:30 по московскому времени.

источник: ФК «Краснодар»
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