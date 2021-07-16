Андрей Червиченко: Хотите плей-офф – реанимируйте Кубок России

- Плей-офф не очень вяжется с футболом.

- Почему-то все лучшие чемпионаты Европы проводятся по круговой системе и выигрывают все европейские кубки, а футболисты прекрасно выступают за сборные. Наверное, если б система с плей-офф была лучше, неужели они бы сами на нее давно не перешли?

У нас давно уже есть плей-офф – Кубок России, на который все давно забили. Вначале реанимируйте Кубок, если вам так хочется, чтоб был плей-офф.

Напомним, что по просьбе РФС футбольные эксперты из Нидерландов разработали новый формат проведения чемпионата Российской премьер-лиги. Он отчасти напоминает формат чемпионата НХЛ: команды будут разбиты на группы, эдакие мини-конференции, затем матчи плей-офф.