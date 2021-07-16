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16 июля 12:19

«Аякс» продлил контракт с Тадичем

Предыдущее соглашение футболиста действовало до лета 2023 года.

Пресс-служба амстердамский «Аякса» официально объявила о продлении контракта с полузащитником Душаном Тадичем.

Отмечается, что новое соглашение с 32-летним сербом рассчитано до лета 2024 года.

«Не секрет, что Душан играет очень важную роль в команде - как на поле, так и за его пределами. Он настоящий лидер. Поэтому здорово, что мы сможем сохранить его в „Аяксе“ еще дольше. Душан в отличной форме, и он будет очень ценен для „Аякса“ в ближайшие годы», - сказал спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс.

Напомним, Тадич перешел в «Аякс» из «Саутгемптона» в июле 2018 года за 13,7 миллиона евро. В минувшем сезоне Душан провел 51 матч, забил 22 гола и отдал 26 результативных передач. В составе амстердамского клуба серб по два раза побеждал в чемпионате и Кубке Нидерландов, а также стал обладателем Суперкубка страны.

источник: ФК «Аякс»
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