Руководитель компании Hypercube поделился мнением о российском футболе

Директор компании Hypercube, занимающаяся реформами в российском футболе, Питер Ньювенхейс на пресс-конференции объяснил свое видение о том, какой должна быть структура проведения РПЛ.

«Мы поняли, что уменьшать количество клубов в РПЛ нежелательно. В России очень много крупных городов. Нужно оставить 16 клубов. Мы использовали другие способы увеличить свободное время в календаре. Мы сопоставили зарплаты игроков. Получая такие деньги, по статистике, результаты должны быть лучше. Мы это тоже проанализировали», - приводит слова Ньювенхейса Sport24.

Ранее РФС направил в клубы документы по реформированию лиг в российском футболе. Предпосылками к началу преобразований авторы называют падение клубов в таблице коэффициентов УЕФА и уменьшение количества мест в еврокубках, а также денег в индустрии.

Недостатками существующей системы лиг называются то, что «во всех лигах недостаточно высокоинтенсивных матчей», а также то, что во всех лигах «недостаточно высокорейтинговых матчей».