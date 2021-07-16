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16 июля 12:48

Руководитель компании Hypercube поделился мнением о российском футболе

Компания разработала новую систему проведения РПЛ с календарем по швейцарской системе.

Директор компании Hypercube, занимающаяся реформами в российском футболе, Питер Ньювенхейс на пресс-конференции объяснил свое видение о том, какой должна быть структура проведения РПЛ.

«Мы поняли, что уменьшать количество клубов в РПЛ нежелательно. В России очень много крупных городов. Нужно оставить 16 клубов. Мы использовали другие способы увеличить свободное время в календаре. Мы сопоставили зарплаты игроков. Получая такие деньги, по статистике, результаты должны быть лучше. Мы это тоже проанализировали», - приводит слова Ньювенхейса Sport24.

Ранее РФС направил в клубы документы по реформированию лиг в российском футболе. Предпосылками к началу преобразований авторы называют падение клубов в таблице коэффициентов УЕФА и уменьшение количества мест в еврокубках, а также денег в индустрии.

Недостатками существующей системы лиг называются то, что «во всех лигах недостаточно высокоинтенсивных матчей», а также то, что во всех лигах «недостаточно высокорейтинговых матчей».

источник: Sport24.ru
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