Глава Hypercube считает, что России нужно вернуться к системе «весна-осень»

Руководитель Hypercube Питер Ньювенхейс заявил о необходимости частичного возвращения российского футбола на систему «весна-осень».

«Мы посмотрели на количество ваших клубов, и поняли, что сокращать их количество - нежелательно. В России много крупных городов, поэтому решили, что нужно оставить 16. Мы прислушивались к людям, которые находятся на разных ярусах этой пирамиды. Люди из ФНЛ говорили, например, что они не хотят играть в середине недели. Некоторые говорили, что они хотели бы играть летом. Также мы хотим сделать так, чтобы большинство лиг играло по системе весна-осень», - приводит слова Ньювенхейса «СЭ».

Ранее РФС направил в клубы документы по реформированию лиг в российском футболе. Предпосылками к началу преобразований авторы называют падение клубов в таблице коэффициентов УЕФА и уменьшение количества мест в еврокубках, а также денег в индустрии.

Минусами существующей системы лиг называются то, что «во всех лигах недостаточно высокоинтенсивных матчей», а также то, что во всех лигах «недостаточно высокорейтинговых матчей».