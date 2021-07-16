Сергей Игнашевич: Схема Манчини, подобная той, что есть в сборной Италии, в «Зените» барахлила

Бывший футболист сборной России и экс-наставник московского «Торпедо» Сергей Игнашевич заявил, что «Зенит» Роберто Манчини играл по такому же принципу, как сегодняшняя сборная Италии, которую возглавляет итальянский специалист.

«Манчини в «Зените» работал по тем же принципам. Шаронов был у него на стажировке, Зырянов был уже тренером в молодежке «Зенита», они оба делились со мной мнением о его работе. И было видно все: организация начала атаки, позиционной игры, перехода в оборону. То, что мы видели на Евро в сборной Италии, было и в «Зените». Но у нас его схема барахлила», - приводит слова Игнашевича «Матч ТВ».

Напомним, что итальянский специалист возглавлял «Зенит» в сезоне-2017/18 и занял с петербургским клубом пятое место в чемпионате России. Ранее он также работал главным тренером итальянских «Лацио», «Фиорентины», «Интера», а также турецкого «Галатасарая» и английского «Манчестер Сити».

Под руководством Манчини сборная Италии стала чемпионом Европы-2020, обыграв в финале Англию (1:1, 3:2 – по пенальти).