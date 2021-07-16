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16 июля 14:03

Президент «Реала» подверг критике Фигу и Гути

Опубликована еще одна часть скандальной аудиозаписи.

Опубликованы новые скандальные цитаты президента мадридского «Реала» Флорентино Переса, на которых он подвергает критике экс-полузащитников клуба Луиша Фигу и Гути. Об этом сообщает Marca, сылаясь на El Confidencial.

«Фигу все портит в раздевалке. Он ведет себя как сукин сын. Как и Рауль. Эти двое - худшие», - сказал Перес на опубликованной аудиозаписи в 2006 году.

Затем в 2012-м, глава «сливочных» оскорбил еще одного бывшего игрока мадридского клуба Гути. Перес сказал, что футболист «совсем спятил» и «он сам себе главный враг».

Напомним, Фигу перешел в «Реал» из «Барселоны» в 2000 году и выступал за клуб до 2005 года. Гути является воспитанником «Королевского клуба» и играл за команду с 1994 по 2010 год.

источник: Marca
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