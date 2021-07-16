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16 июля 15:38

Роман Терюшков: Перенос финала Кубка не особо позитивно скажется на функциональном состоянии игроков

Министр физической культуры и спорта Московской области отметил, что матчи Кубка России будет трудно совместить с расписанием еврокубков.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков поделился мнением о проблемах, которые могут возникнуть при переносе финала Кубка России по футболу с мая на февраль.

- Будет большая нагрузка на первую часть чемпионата, но если скажут - будем ориентироваться на это. Это не особо позитивно скажется и на подготовке полей и функциональном состоянии игроков. Тем более многие клубы играют в еврокубковых матчах, и как это все уместить?

Первая часть календаря достаточно насыщена, больше половины мы играем в первой части чемпионата. И если увеличивать нагрузку, то увеличится количество игр в календаре. И те клубы, которые играют в еврокубковом сезоне, в принципе, просто не смогут играть на три фронта с такой динамикой – приводит слова Терюшкова ТАСС.

Напомним, что руководитель компании Hypercube Питер Ньювенхейс рассказал, что после принятия изменений в системе российского футбола финальная встреча Кубка России может быть перенесена на февраль.

источник: ТАСС
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