Игорь Колыванов: Бердыев – один из тех людей, которые доказали свою состоятельность

Экс-нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов поделился мнением о возможном назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера сборной России.

- Мы все прекрасно знаем, что Бердыев — один из тех людей, которые доказали свою состоятельность. Он выигрывал как тренер, два раза стал чемпионом России с «Рубином», и с «Ростовом» хорошие результаты показывал, выиграл серебряные медали. Поэтому я положительно смотрю на эту кандидатуру, - передает слова Колыванова «Газета.Ru».

Добавим, что Бердыеву 68 лет. В течение тренерской карьеры он дважды возглавлял «Кайрат» (1991 – 1993, 1994 – 1995). Специалист дважды приводил казанский «Рубин» к победе в чемпионате России (2008, 2009). Также клуб под его руководством выиграл Кубок России (2011/12) и дважды - Суперкубок России (2010, 2012). После «Рубина» Бердыев работал в качестве тренера в «Ростове», с которым стал серебряным призером чемпионата России (2015/16).