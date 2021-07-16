Никола Влашич вернулся в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прибыл в Москву и сегодня, 16 июля, провел тренировку с командой. Об этом сообщила пресс-служба клуба в Twitter.

Ранее сообщалось, что «Милан» готов заплатить за Влашича 25 миллионов евро, а самому игроку предложить пятилетний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год, включая бонусы. Итальянский клуб планирует предложить оформить трансфер Влашича на условиях аренды с обязательной возможностью покупки по вышеупомянутой цене, если «россонери» повторно выйдут в Лигу чемпионов в конце следующего сезона.

Влашич перешел в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона», а в 2019 армейцы выкупили его за 15,7 миллионов евро. В прошлом сезоне 23-летний полузащитник провел 26 матчей в Российской Премьер-лиге, забил 11 мячей (три - с пенальти) и отдал пять результативных передач.